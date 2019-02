Schillerová uvažuje o zdanění internetových gigantů. Inspiraci našla v Rakousku

„Všímám si toho, co se děje v rámci Evropy, všímám si debat, které se týkají digitální daně, všímám si toho, že sousední Rakousko přijalo digitální daň,“ říká ministryně financí Alena Schillerová (nestr. za ANO).

Díky digitální dani by chtěla do státního rozpočtu získat necelou miliardu ročně. Spolu s vyššími daněmi z tabáku, tvrdého alkoholu a hazardu má digitální daň pomoci vládě vyspravit napjatý návrh rozpočtu na rok 2020. „Je to daň nad rámec daní z příjmů, ale samozřejmě se musí posoudit všechny okolnosti, jestli by na to dopadaly smlouvy o zamezení dvojího zdanění,“ říká Schillerová.