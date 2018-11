Evropská unie chce internetovým obrům jako Facebook nebo Google naúčtovat digitální daň

Schillerová dohodu podporuje

Také česká ministryně financí Alena Schillerová řekla, že Praha přijetí dohody na úrovni OECD podporuje. „To nemůže skončit hranicemi EU. Když se zamyslíte nad tím, o jaké firmy se jedná, tak celá řada má sídlo mimo Unii,“ upozornila. Krátkodobé řešení na unijní úrovni Česko podporuje, musí být ale odstraněny všechny technicky sporné momenty nynějšího návrhu.

„Je pro mne zásadní, abychom měli nějakou jasně stanovenou hranici dočasnosti. Jasně ohraničené datum, do kdy to bude platit,“ podotkla. Podle Schillerové je reálné, že se do prosince shodu podaří najít.

Evropská komise (EK) přišla s návrhem na prozatímní daň z digitálních služeb letos v březnu. Nepřímá daň se má vztahovat na příjmy z některých digitálních aktivit firem s celkovým minimálním ročním celosvětovým příjmem 750 milionů eur (19,4 miliardy korun) a příjmy v EU ve výši 50 milionů eur (1,3 miliardy korun).

Podle diplomatů by se věc mohla týkat asi 180 společností, včetně gigantů, jako je Google či Facebook. Při navrhované tříprocentní sazbě by odhadované příjmy činily pro členské státy ročně asi pět miliard eur (zhruba 129,2 miliardy korun).

Jedenáct zemí EU už pravidla má

V současnosti už 11 zemí Unie má ohledně danění digitálních společností vlastní národní pravidla, Španělsko je chystá. I to je podle francouzského ministra jedním z důvodů pro rychlou dohodu na společném postupu.

„Pokud v prosinci nebude společné řešení, budeme nakonec mít 15 nebo 20 různých národních řešení,“ upozornil v pátek také místopředseda Evropské komise pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis. Podobný vývoj může znamenat fragmentaci a ohrožení jednoty unijního digitálního trhu.