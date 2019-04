ŽIVĚ: Sněmovna podpořila další vlnu EET, odklad proplácení tří dnů nemocenské neprošel

Řada poslanců vládního hnutí ANO se proto klonila k půlročnímu odkladu obnovení náhrad mzdy za první tři dny nemoci. Odsunutí rušení karence však důrazně odmítla ČSSD, považovala by to za porušení koaliční dohody.

Elektronické neschopenky vyvolaly před časem napětí v koalici ANO a ČSSD. Zaměstnavatelé totiž dostali příslib, že e-neschopenky začnou fungovat současně se zrušením karenční doby od července. Nový systém by se ale měl spustit podle novely, kterou budou poslanci schvalovat zřejmě v květnu, až o půl roku později.

Ministerstvo práce a sociálních věcí slibuje zavedení elektronické neschopenky od ledna. Podle ODS ale vláda a ministerstvo práce selhaly, když nebyly schopné včas systém připravit. Navrhla proto odložení zrušení karenční lhůty do doby, než začnou plně fungovat nové elektronické neschopenky.

Do závěrečného schvalování posunula sněmovna vládní návrh na zavádění elektronické evidence tržeb (EET) i do dalších podnikatelských odvětví. Hlasování se uskuteční nejdříve v květnu, předloha bude čelit snaze Pirátů o zamítnutí. Občanští demokraté prosazují zrušení celého zákona o EET.

Bauer návrh ODS zdůvodnil slovy, že ministerstvo práce by mělo mít dostatek času na přípravu kvalitní legislativy k e-neschopence. „Chceme umožnit premiéru Andreji Babišovi naplnit veřejný slib, že současně se zrušením karenční doby bude zavedena funkční elektronická neschopenka,“ řekl.

Občanský demokrat Jan Bauer chtěl vložit odklad zrušení karenční doby do vládní novely zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění. Nabídl hned tři varianty, sněmovna je většinou hlasů zejména poslanců ANO, ČSSD, Pirátů, SPD a KSČM odmítla. První počítala s odkladem na rok 2020, druhá na rok 2021 a třetí vázala účinnost na úpravu elektronické neschopenky.

Pozměňovací návrhy podali také poslanci Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostů. Týkají se mimo jiné zrušení dalších vln zavádění evidence a různých výjimek, třeba na prodej burčáku, vánočních stromků, jmelí, pomlázek, kraslic nebo předvánoční stánkový prodej sladkovodních ryb. Další úpravy se týkají třeba vynětí lékařských ambulancí z EET nebo výjimky pro podnikatele, kteří nejsou plátci daně z přidané hodnoty, případně pro živnostníky s ročním obratem do 200 tisíc korun, do půl milionu korun, případně do 750 tisíc korun.

„Další prodlužování nepřijetí EET je proti zájmům této země, proti zájmům podnikatelů,“ řekla poslancům ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle poslance ODS Jana Skopečka však EET podnikatelské prostředí nenarovnává, jak říká vláda, ale komplikuje. „Uvrhujete ty nejmenší do zbytečných represí,“ prohlásil na adresu vlády bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Podle pirátského poslance Ondřeje Profanta je EET zneužíváním moderních technologií k šikaně obyvatel.