Finanční správa má už dostatek kontrolorů i pro případné další fáze EET

Od spuštění první etapy EET v prosinci 2016 uskutečnili pracovníci finančních úřadů spolu s celníky na 180 tisíc kontrol. Zpočátku byly plošnější, protože měly i edukativní účel pro nápravu případných chyb, uvedl Fojtík. „Nyní už víc cílíme do opakovaných kontrol tam, kde jsme zjistili nedostatky. Abychom přiměli ty, kteří si nechtějí plnit své povinnosti, aby tak učinili,“ zdůraznil.

Právě tato současná výběrovost umožní přesměrovat část kapacity na nové subjekty, které mají spadat do třetí a čtvrté fáze (tyto fáze měly původně startovat v různých obdobích, ale po jejich odložení zásahem Ústavního soudu mají být spuštěny společně v jedné vlně).

Fojtík v diskusi uznal, že například u řemeslníků může být složité kontrolovat, zda nebudou „brát peníze bokem“. Proti tomu je podle něho možné použít systém utajených nákupů či objednání si nějaké služby. „Já bych neprozrazoval, jaké budeme mít kontrolní postupy,“ dodal.

Sněmovna ve středu poslala novelu, jež počítá s rozšířením záběru elektronické evidence, na osmý pokus do druhého čtení. Ministryně financí Alena Schillerová (nestr. za ANO) věří, že by mohla závěrečná vlna EET odstartovat od ledna 2020, ale vzhledem k dosavadnímu nesnadnému projednávání novely ve sněmovně a později zřejmě i v Senátu to není úplně samozřejmé. A to i přesto, že současná vládní koalice ANO a ČSSD s podporu komunistů má ve sněmovně většinu.