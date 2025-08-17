O korespondenční volbu je výrazně menší zájem, než ministerstvo zahraničí očekávalo. K podzimnímu hlasování poštou se zatím přihlásilo zhruba devatenáct tisíc krajanů. Resort jich předpokládal až padesát tisíc. Češi žijící v cizině mají poslední týden na to, aby se zapsali na speciální seznam voličů. Lhůta končí příští neděli.
Je menší zájem o korespondenční volbu, než se čekalo
„Spoléháme třeba i na slovenskou zkušenost, kde když Slováci začínali s instrumentem korespondenční volby, tak při prvních volbách (…) účast nebyla úplně vysoká, ale postupně si voliči na tento nástroj zvykli,“ přiblížil ředitel konzulárního odboru z ministerstva zahraničních věcí Pavel Pešek.
Krajané, kteří se ke korespondenční volbě přihlásí, musejí počítat s tím, že hlasovací lístky do schránek nedostanou. Najdou je na webu ministerstva vnitra.
Možnost korespondenční volby se v roce 2025 otevřela vůbec poprvé. Pokud krajané nechtějí využít poštu – mohou hlasovat tradičně na ambasádě.
Politické kampaně v zahraničí
V cizině žije přes půl milionu českých občanů a politici v kampani cílí i na ně.
ANO podniká do několika zahraničních měst výjezdy. Využívá také on-line prostředí. „Nenecháváme nic náhodě a komunikujeme s nimi jak prostřednictvím sociálních sítí, tak přes naše podporovatele, naše voliče. Vytváříme takovou síť,“ sdělil první místopředseda hnutí Karel Havlíček (ANO).
Koalice SPOLU se zaměřuje na sociální sítě a spolky krajanů. Část voličů oslovuje i adresně. „Zvláštním formátem e-mailů, zvláštním typem dopisů, kde je informujeme o tom, jakým způsobem se mohou registrovat ke korespondenční volbě,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).
Také Starostové a nezávislí věnují největší pozornost sítím. Ani v zahraničí ale nevynechají možnost osobního kontaktu. „Vždy je nejlepší mluvit s lidmi napřímo, ale samozřejmě to technicky není možné, tak se snažíme opravdu kromě sociálních sítí využívat i kontakty, psát třeba e-maily,“ popsala místopředsedkyně hnutí STAN Michaela Šebelová.
I SPD využívá vedle internetu osobní kontakt. Témata uzpůsobuje tomu, na jakém kontinentu voliči žijí. „Snažíme se oslovit i české občany žijící v zahraničí. Vytvořili jsme za tím účelem i speciální videa, snažíme se oslovovat přes sociální sítě,“ sdělil předseda SPD Tomio Okamura.
Piráti vytvořili pro lidi žijící v zahraničí speciální internetovou stránku. Upozorňují tam třeba na lhůty. „Někteří naši lídři z krajů, ve kterých se budou sčítat hlasy ze zahraničních lokalit, udělali i konkrétní výjezdy do zahraničí,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Kandidáti uskupení Stačilo! se naopak do zahraničí nechystají a upřednostňují komunikaci přes internet. „Nebude to ale od nás žádná cílená kampaň, nebudeme do toho vkládat extrémně energie ani peněz, protože si myslíme, a chceme se soustředit na lidi, kteří žijí v Čechách, platí daně v Čechách,“ přiblížila předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.
Ani Motoristé neplánují voliče mimo Česko cíleně oslovovat. Speciální kampaň nechystají. „Ten globalizovaný svět sociálních sítí podle našeho názoru stačí. Takže neděláme žádné výjezdy do zahraničí, nejezdíme na besedy pro pět deset lidí někde v Londýně,“ dodal předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka.
