Politická uskupení plánují na kampaň vynaložit desítky milionů

Události: Dva měsíce do voleb a výdaje na kampaň

Starostové se zaměřují například na vzdělávání a bezpečnost. Zatím počítají s výdaji do šedesáti milionů korun. „To je zhruba rozpočet, s kterým do toho jdeme, ale vidíme, že v řadě krajů je i další aktivita, každopádně splníme ten limit, který je v tomto případě stanoven na devadesát milionů,“ řekl první místopředseda hnutí STAN a ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Na přesvědčování voličů mají kandidující subjekty ještě dva měsíce. Hnutí ANO se v kampani věnuje cenám energií nebo dostupnému bydlení. Celkem za ni plánuje vynaložit až devadesát milionů korun. „Naším cílem není do mrtě vyprázdnit pokladnu, naším cílem je, abychom efektivně zasáhli naše voliče, i ty, kteří váhají,“ uvedl první místopředseda hnutí ANO a místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček.

Do sněmovních voleb se dle ČTK přihlásilo 28 uskupení

Piráti, které v osmi krajích doplní Zelení, vsadili na lepší podmínky pro rodiny nebo modernizaci státu. Na kampaň půjde padesát až šedesát milionů. „Za Pirátskou stranou nestojí žádný fosilní oligarcha ani žádný dotační agrobaron, takže my rozhodně nenarazíme do toho limitu, který je zákonem stanoven pro volby,“ míní předseda Pirátů a první náměstek primátora Prahy pro dopravu Zdeněk Hřib.

Motoristé sobě zase slibují zlepšení podmínek pro podnikatele nebo transformaci Evropské unie. Jejich výsledný účet se bude pohybovat v řádech desítek milionů. „Ta skutečná kampaň teprve přijde a bude to září. Takže my teď šetříme na to, abychom měli dost prostředků právě na tuto nejdůležitější část kampaně, tedy na září,“ míní předseda Motoristů Petr Macinka.

Právě k horké fázi kampaně se upínají všechny subjekty, za voliči chtějí vyrazit hlavně do ulic. Ti o složení nové sněmovny rozhodnou 3. a 4. října.