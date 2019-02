Sněmovna podpořila rozšíření EET o další obory. Prvním čtením novela prošla až na osmý pokus

video Události: Na osmý pokus protlačila vláda do druhého čtení rozšíření EET

Novela zákona o finanční kontrole reaguje na směrnici EU, která požaduje zavést systém řízení a kontroly veřejných financí u všech subjektů veřejné správy. Proto je podle podkladů nynější právní úprava nedostatečná. V souladu se směrnicí se tak rozšiřuje okruh orgánů veřejné správy, na které zákon o finanční kontrole dopadá. Nově je to i dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace dobrovolného svazku obcí a státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla, že jde jen o technickou novelu. Již dříve uvedla, že Česko dostalo už před čtyřmi lety upozornění, že v této oblasti evropskou legislativu plně nepřejalo. Novelu je proto podle ní nutné schválit co nejdříve.

„Smyslem požadavku Evropské unie je zajistit dostupnost spolehlivých fiskálních údajů jako nutný předpoklad pro výkon dohledu a monitorování, které umožní rychlou reakci v případě neočekávaného rozpočtového vývoje členských států,“ stojí v podkladech k legislativě. Nyní ji bude řešit Senát.

Řemeslníci v systému EET

Vládní novela o EET zejména rozšiřuje okruh evidovaných tržeb o obory, které měly před zásahem Ústavního soudu spadat do třetí a čtvrté fáze. Jde především o řemeslníky. Části podnikatelů má zároveň usnadnit evidování tržeb tak, aby to mohli dělat bez připojení k internetu, jde o ty, kteří mají hotovostní tržby během 12 měsíců do 200 tisíc korun.

Rozpravu provázely rozsáhlé kritické projevy opozičních poslanců, naopak poslanci ANO evidenci tržeb hájili. Některé opoziční strany si vysloužily kritiku za obstrukce.