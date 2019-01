Výnosy státu z EET loni vzrostly na 12,3 miliardy. Je to víc, než se odhadovalo, uvedla Schillerová

O spuštění třetí a čtvrté vlny ještě není rozhodnuto

Ministerstvo financí loni na podzim odhadlo, že v případě spuštění třetí a čtvrté vlny by měla elektronická evidence tržeb do veřejných rozpočtů přinést letos 14,6 miliardy korun a v následujícím roce 17,5 miliardy korun. Pokud by další vlny spuštěny nebyly, roční přínos EET by podle loňského odhadu MF měl činit zhruba 13,6 miliardy korun.

Původní odhady MF z prosince 2016, kdy byla EET spuštěna, počítaly pro rok 2018 s přínosem EET na úrovni 12,3 miliardy korun a v roce 2020 s 18 miliardami korun. Odhady ale obsahovaly i výnosy ze třetí a čtvrté vlny EET, která měla již touto dobou fungovat. Start dalších fází EET ovšem odsunulo předloňské rozhodnutí Ústavního soudu.