EET je po dvou letech v půli cesty. Rovné podmínky nenastavila, zasáhla ale spolky

Podle ministerstva financí se od té doby vybralo na příslušných daních skoro o 17 miliard víc. Reakce podnikatelů se ale pořád různí a také se čeká na spuštění dalších dvou vln. Novela zákona, která to umožňuje, zatím leží ve sněmovně.

Začátek EET v Česku zažívali před dvěma lety i v pražské restauraci U Medvídků. „Museli jsme pořídit celkem pět pokladen. Vyšlo nás to na nějakých 150 tisíc korun. Museli jsme si pak dát hlavně pozor na to, aby personál správně vydával účtenky,“ vzpomíná provozní Vladimír Jančo.

Dnes tu denně vydají několik stovek účtenek. Za skutečně podstatné považuje Jančo to, aby EET používali skutečně všichni, anebo nikdo.

Schillerová: Je nutné dotáhnout i třetí a čtvrtou vlnu

Stejného názoru je i ministerstvo financí, které má v plánu ještě další dvě vlny registrací. „Nejhorší, co by se teď mohlo stát, a slyším to od podnikatelských svazů, kdyby EET zůstalo na půli cesty. To znamená, kdyby zůstalo zavedeno pro první a druhou vlnu,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová (nestr. za ANO).

Názory podnikatelů se liší. „My jsme EET vždy podporovali, respektive jsme ji od počátku podporovali s tím, že zároveň dojde ke snížení sazby DPH u restaurací,“ zdůraznil prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.

Opačný a razantní názor má předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek: „Podle mého je to jenom šikanování malých podnikatelů a živnostníků“.