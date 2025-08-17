Izraelská policie kvůli narušování veřejného pořádku pozatýkala na různých místech země více než třicet lidí, kteří se účastnili nedělních demonstrací, informuje web Times of Israel (ToI). Lidé se napříč židovským státem účastní protestů a demonstrací za ukončení války v Pásmu Gazy a propuštění zbylých asi dvaceti rukojmí, která po útoku z října 2023 unesli teroristé z Hamásu.
Izraelská policie při protestech za propuštění rukojmí pozatýkala přes 30 lidí
Protesty a demonstrace se očekávají zhruba na čtyřech stech místech, informuje ToI. Po internetu se šířila videa, na kterých demonstranti blokovali některé dopravní tepny, kvůli čemuž se vytvářely dlouhé kolony. Na dálnici vedoucí do Jeruzaléma byla nasazena vodní děla, kterými policie protestující rozháněla. Několik podniků a restaurací neotevřelo, divadla zrušila představení.
Policie zdůraznila, že bude tvrdě postupovat proti každému, kdo poruší zákon. Většina protestů však podle ní veřejný pořádek nenarušovala. Jedenáct zadržených pocházelo podle ToI z Tel Avivu, kde podle policie narušovali volný pohyb na silnicích. Ty byly po poledni, s výjimkou blokovaného tunelu na dálnici do Jeruzaléma, už všechny průjezdné.
V Tel Avivu se dopoledne účastnily demonstrace také matky s dětskými kočárky. Kočárky podle ToI připomínají dětské oběti.
Celostátní demonstrace se konají z iniciativy rodin rukojmí jako vyjádření frustrace z dvaadvacet měsíců trvající války. Příbuzní se obávají, že další plánovaná ofenziva izraelské armády v Pásmu Gazy ještě více ohrozí životy rukojmí. Ze zbývajících padesáti zadržovaných je jich podle odhadů naživu asi dvacet. Na izraelskou vládu je v této souvislosti vyvíjen tlak, aby uzavřela dohodu o ukončení války.
Nynější konflikt vyvolal brutální útok Hamásu ze 7. října 2023 na jihu izraelského území, při němž zahynulo na 1200 lidí a dalších 251 ozbrojenci Hamásu odvlekli do Pásma Gazy jako rukojmí.