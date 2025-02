Rétorika je vyhrocená, říká Vondráček. Trump podle něj „odhodil rukavice“

„Je to vymezení ‚po trumpovsku‘, vykázání ukrajinského prezidenta do těch správných mezí,“ komentoval Vondráček dále. Místopředseda ANO označil Trumpa za silnou osobnost. „Je stejný, řekl bych dokonce vyhraněnější v druhém volebním období než v tom prvním. Je to člověk, který přežil, když se ho snažili zavraždit,“ řekl. To podle něj vedlo amerického prezidenta k „odhození rukavic“.

K dalším vyjádřením k tomuto tématu se ale Vondráček neměl. „Na rozdíl od jiných představitelů České republiky nemám potřebu komentovat výroky Donalda Trumpa nebo prezidenta Zelenského v této situaci,“ prohlásil s tím, že „držení se diplomatické zdrženlivosti ještě nikomu neublížilo“.