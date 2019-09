Banky a premiér podepisují memorandum o vzniku fondu. Financovat bude třeba dálnice

„Počítáme s tím, že prvotní vklad je jenom začátek, a že i další investoři přijdou do fondu a budou investovat. Připravujeme projekt Česká republika země pro budoucnost, Národní hospodářskou strategii a v rámci toho Národní investiční fond, který finalizujeme a vše chceme představit do 15 listopadu,“ uvedl na brífingu Babiš.

Podle Havlíčka se jedná o zlomové memorandum. „Poprvé ukazujeme, že stát může spolupracovat s velkým byznysem i jiným způsobem než pouze nařízením, než pouze specifikcou daní, a to na bázi dobrovolnosti, přičemž ta je založená na dlouhodobém pohledu, na dlouhodobém investičním rozvoji. Vytváříme institut, který bude financovat dlouhodobé investiční záměry i v sociální oblasti,“ zdůraznil Havlíček.

Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a UniCredit bank už v červnu potvrdily, že jsou připraveny investovat do Národního rozvojového fondu až sedm miliard korun. Fond bude mít potenciál připravit ve prospěch investičních projektů minimálně pětinásobek svého kapitálu, tedy zhruba 35 miliard korun, informoval už dříve tiskový odbor Úřadu vlády. Zřízení fondu navrhl premiér místo sektorového zdanění bank, které prosazovala koaliční ČSSD.

Úlohou fondu bude investovat do projektů, které společnost potřebuje pro svůj sociální a ekonomický rozvoj. „Projekty by se v první fázi měly týkat infrastruktury. A to například dálnic či dopravních okruhů, nemocnic či kampusů univerzit. Samozřejmě budeme myslet také na další oblasti veřejného zájmu, jako je třeba energetika či kultura,“ řekl při jednáních v červnu Babiš.