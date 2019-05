Místo daně přesun miliard do zvláštního fondu. Babiš plánuje, jak získat peníze od bank

Česká národní banka spočítala, že jen loni odputovalo z místních bank do zahraničí na dividendách více než šestatřicet miliard korun a v předchozích letech to bylo ještě víc. Představa premiéra je taková, že část z dividend, které míří k majitelům, by v budoucnu zůstala v Česku a vložila by se do nově zřízeného Národního investičního fondu.

„Mohlo by se to použít na investice, které nám chybí. Na mateřské školky, školy,“ říká šéf hnutí ANO. „To, o čem mluvíme, je vlastně odvod ze zisku už po zdanění, takže to nemá zásadní vliv na jejich činnost. Asi by to nebylo na dobrovolné bázi, museli bychom najít nějaký mechanismus, aby to byla víceméně povinnost, ale jde o to, abychom k tomu přistoupili rozumně,“ uvedl.

Pokud by stát přiměl banky, aby dávaly do fondu deset až dvacet procent dividend, mohl by do fondu získat přes sedm miliard ročně. Babiš o svém návrhu už jednal minulý čtvrtek také se šéfy některých bank. „Uvidíme, jak se k našemu návrhu postaví,“ uvádí předseda vlády.