Průměrná penze od ledna vzroste o devět set korun. Minimálně se důchodcům zvýší o 371 korun

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze pobírá v Česku kolem 2,9 milionu lidí. Podle zákonných pravidel se důchod zvedá vždy v lednu o růst cen a polovinu růstu reálných mezd. Důchod měl podle těchto čísel v průměru růst o 749 korun, vláda ale prosadila novelu, podle níž se průměrná penze zvedne ještě o 151 korun na 900 korun.

Na důchody by se mělo v příštím roce vydat poprvé přes půl bilionu korun. Podle navrhovaného rozpočtu, který schválila vláda a projedná sněmovna, to má být 509,35 miliardy korun. Je to téměř o 37 miliard korun více než letos.