Praha bude plná řidičů z Východu, kteří nerespektují světla na semaforech, varuje mluvčí taxikářů

Podle zástupce ministerstva dopravy Michalčíka bylo nutné reagovat na změny v evropském právu i oblíbenost mobilních aplikací, prostřednictvím kterých si mohou zákazníci objednávat dopravce. „Aplikace se u nás rozšiřují a zákazníci jsou spokojení. Pak se objevuje otázka, zda má stát vstupovat do tohoto segmentu trhu, kde se dopravce a cestující dohodnou na ceně, podmínkách přepravy, cestující zaplatí bankovní kartou a má potvrzení o tom, jak přepravní služba vypadala. Je otázka, proč by měl stát trvat na taxametrech,“ míní.

Politická vůle je ale podle Běhounka nakloněna liberalizaci trhu. „Jsou dvě řešení. Řešením je počkat na systémový kolaps, až se potvrdí, že jsme měli pravdu, až tady budou umírat lidé na silnicích, až bude Praha plná řidičů z Východu, kteří nebudou respektovat světla na semaforech, a potom si říct, že jsme udělali chybu, a udělejme to jinak. Nebo se snažit přesvědčovat politiky a to je běh na dlouhou trať,“ zmínil.

Připustil, že pro zákazníky může novinka znamenat zlevnění služeb. Martin Běhounek však varuje před riziky: za volantem by se mohl objevit řidič bez znalosti Prahy, bez znalosti jazyka a bez znalosti místních dopravních zvyklostí. „Je to věc, která může zákazníka i ohrozit na životě,“ tvrdí.

„Novela sem vnáší určitá rizika, že sem natáhne levnou pracovní sílu z Východu. Ve své podstatě je novela likvidační pro klasickou profesionální taxislužbu. Myslím, že to je škoda, protože není zcela nahraditelná,“ prohlásil Běhounek.

Odmítá také obavy z toho, kdo by po uvolnění pravidel mohl být za volantem taxíku. „Není to tak, že přijde Ukrajinec a sedne za volant. Řidič musí být spolehlivý a starší 21 let. Spolehlivost prokazuje výpisem z rejstříku trestů a teprve na základě přezkoumání u dopravního úřadu je mu vydaná žlutá kartička a tu musí mít ve vozidle,“ vysvětlil.

Zprostředkovatelé mají mít povinnosti podobně jako cestovní agentury

Michalčík pak vypichuje jako důležitou věc v novele, že vytváří povinnosti pro provozovatele Uberu, Taxify, Liftago i dalších podobných platforem. „Doposud je neměli, doposud mohli porušovat předpisy, navádět dopravce a řidiče k tomu, aby nedodržovali předpisy, ale sankcionován byl vždycky jenom chudý subjekt, zatímco velké platformy byly mimo. Nyní zavádíme základní povinnost jako u cestovních kanceláří,“ sdělil.

Neshoda podle Michalčíka panuje hlavně u zkoušky z místopisu, která má skončit a která podle důvodové zprávy novely nyní ztěžuje vstup do podnikání. „V momentě, kdy lidé umí zacházet s navigacemi, proč by bylo potřeba znát jednotlivé ulice?“ nadnesl zástupce ministerstva. Připouští ale i druhý pohled. „Souhlasím s taxikáři, asi bych si nedokázal představit vjet se svým vozidlem do Mnichova a nabízet tam přepravní služby, když město neznám, přestože mám navigaci,“ dodal.

Do legislativního procesu přitom návrh šel s tím, že zkoušku z místopisu zachovával, teprve na základě připomínek z meziresortního připomínkového řízení se to změnilo a podle Michalčíka to ještě bude na diskusi v Poslanecké sněmovně.