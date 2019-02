Vláda zkouší srovnat podmínky. Taxikáři nebudou potřebovat taxametry

Stát chce změnou zákona umožnit větší využití moderních technologií v taxislužbě a zároveň vyrovnat podmínky pro klasické taxislužby a alternativní přepravce. Změny se dotknou desetitisíců řidičů. Jen v Praze podle odhadů působí přes osm tisíc taxikářů, další skoro tři tisíce šoférů jezdí pro alternativní přepravce Uber a Taxify.

Vláda zasedá ve Strakově akademii od 8 hodin. Schválila už návrh na zjednodušení a zlevnění změny mobilního operátora či nová pravidla pro taxislužby. Tisková konference se očekává v 9.30. pic.twitter.com/v5gD6XLRuq — Úřad vlády ČR (@strakovka) February 27, 2019

Klíčovou změnou v novele je zrušení povinnosti vést záznam o provozu vozidla. Auta taxislužeb tak už nebudou muset mít taxametry jako dosud. Místo nich by mohly využívat mobilní aplikace, které už nyní používají řidiči společností Uber nebo Taxify. Podle ministerstva dopravy je povinný taxametr v dnešní době zbytečný a odstraněním této podmínky se sníží zátěž podnikatelů.

Střešní svítilna jen pro taxíky z ulice

Další novinkou je částečné zrušení povinné střešní svítilny na vozidle. Místo ní budou muset nově být všechna vozidla provozující taxislužbu označena evidenční nálepkou vydanou místním dopravním úřadem zhruba za pět set korun. Platilo by to ale pouze pro taxikáře, jejichž služby si zákazníci budou objednávat předem. Střešní svítilnu tak budou nadále mít vozy taxi, které si lidé objednávají přímo na ulici.

Použití taxametru a označení vozidla střešní svítilnou se již dnes nevyžaduje v případech, kdy je přeprava domluvená na základě písemné smlouvy a je předem domluvená její cena.

Místopis není nutný

Omezit by se měla také pravomoc obcí vymiňovat si znalost místopisu a předpisů o provozování taxislužby a ochraně spotřebitele. Stejně tak by nemuselo být nutné absolvovat zkoušky obsluhy taxametru. Města už také nebudou smět stanovovat povinné náležitosti aut, třeba barvu karoserie nebo minimální rozměry vozidla. Úřady budou dále zodpovědné za evidenci a povolování taxislužeb a vydávání licencí pro řidiče.

Novela počítá s odpovědností provozovatelů taxislužby (včetně zprostředkovatelů) za to, že služby budou poskytovat pouze řidiči s oprávněním. To se dotkne především alternativních přepravců, kteří budou ručit za to, že služby poskytuje řidič se všemi potřebnými doklady.