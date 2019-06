Hamáček: Pokud bude zvolen Semín do Rady ČTK, nemá smysl pokračovat v koalici

Pro sociální demokracii by bylo nepřijatelné zvolení Michala Semína do Rady ČTK hlasy hnutí ANO. Hamáček v pondělí při příchodu na jednání vlády prohlásil, že pokud by si koaliční partneři nemohli věřit v takto zásadních hlasováních, nemělo by smysl ve vládní spolupráci pokračovat.

Hlasování ve sněmovně budou předmětem úterní koaliční rady. „Musíme si dořešit tu debatu z minulého týdne, kdy jsme se hlavně věnovali fungování v Poslanecké sněmovně, abychom se vzájemně nepřekvapovali,“ uvedl Hamáček. Dodal, že podpora kandidátů SPD ze strany ANO v některých personálních otázkách je věc, která je pro ČSSD nepřijatelná.

„Pan Semín je pro nás nepřijatelný. To by znamenalo, že ta důvěra prostě nefunguje. Pokud bychom si nebyli schopni věřit v takto základních věcech, pak nemá smysl v tom pokračovat,“ doplnil Hamáček. Koalice by se podle něj měla bavit i o fungování vlády a o tom, jak její členové chápou koaliční smlouvu.

Sněmovna v prvním kole nezvolila nikoho ze čtyř kandidátů

Sněmovna začátkem června v prvním kole tajné volby nezvolila nikoho ze čtyř kandidátů na dvě místa v Radě České tiskové kanceláře, která se uvolní 20. června. Nejvíce hlasů získal činovník spolku Akce D.O.S.T Michal Semín navržený SPD. Do druhého kola spolu s ním postoupili nominanti ANO David Soukup, ODS Tomáš Mrázek a Pirátů a KDU-ČSL Josef Šlerka. Kdy se bude opět volit, zatím není jasné.

K úspěšné kandidatuře bylo nutných 89 hlasů. Semín jich získal 83, o jeden hlas méně pak obdržel zastupitel hnutí ANO v Praze 3 Soukup. Ředitele Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josefa Šlerku volilo 72 poslanců a bývalého předsedu rady Mrázka 36 poslanců. Sněmovna vybírá členy rady za předsedu Miroslava Augustina (zvolen za ANO) a za Jakuba Heikenwäldera (zvolen za KDU-ČSL), jimž pětiletý mandát končí.

Sedmičlenná Rada ČTK je orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do její působnosti náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu agentury. Kandidáty do Rady ČTK navrhují poslanecké kluby.

ČTK byla založena v roce 1918 jako státní tisková agentura. Od roku 1993 je veřejnoprávní institucí majetkově i hospodářsky oddělenou od státu. Agentura nedostává žádné dotace ze státního rozpočtu, nevybírá na rozdíl od Českého rozhlasu a České televize koncesionářské poplatky a veškeré náklady hradí ze své komerční činnosti.