Opozice i kabinet vzhlížejí k úterý. Má být jasno, jestli si vláda udrží důvěru

Na jednání svolané ODS ale nejspíš nedorazí zástupci bloku Tomia Okamury. „ODS se nás snaží s takzvaným demagogickým blokem zatahovat do svých hrátek. Přece říkali, že nikdy nebudou s SPD jednat, říkají to neustále dva roky,“ vzkázal Okamura.

Šéf ODS chce znát i názor SPD a koaliční sociální demokracie. „Jana Hamáčka a Tomia Okamury se chci zeptat, jestli vládu podporují bezvýhradně. To jsou strany, na kterých Babiš ve sněmovně stojí. Taky jsem jim veřejně položil některé otázky, třeba může-li mít Česká republika premiéra, který je obviněn, a jestli jejich podpora tvrdá i po auditech, jestli mají občané platit Babišovo podnikání,“ zdůraznil s tím, že považuje za důležité poukázat na to, kdo Babiše přímo podporuje.

Jednat nehodlá ani s premiérem Babišem. Při případném hlasování ale jeho poslanci budou proti dalšímu pokračování vlády. „Dokud bude ve vládě ČSSD, tak my jsme vládě ČSSD nikdy důvěru nedali,“ prohlásil Okamura s tím, že pokud kabinet padne, za nejlepší variantu předpokládá vytvoření odbornické formace, která by prosazovala i program SPD.

Také statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka v neděli uvedl, že ČSSD zůstane ve vládní koalici s hnutím ANO, dokud to bude možné. Vládu by opustila v případě odsouzení premiéra a zvažovat to začne, pokud by kauzy ministerského předsedy překryly smysl fungování kabinetu. Odpověděl tím na řečnickou otázku předsedy Starostů Víta Rakušana, který se ptal na hranice sebeúcty ČSSD.

Onderka také poznamenal, že jeho strana nechce odchodem z vlády vyklidit pole pro Okamurovo hnutí. „Buď ČSSD bude sedět v této vládě, nebo tam bude sedět pan Okamura,“ uvedl.