Kdo půjde s BRICS proti USA, dostane dodatečná cla, prohlásil Trump

Trump 2. dubna oznámil desetiprocentní základní celní sazbu a k tomu ještě dodatečná cla pro většinu zemí světa, v některých případech tyto sazby dosahovaly až 50 procent. Zpráva znejistila finanční trhy a přiměla amerického prezidenta k pozastavení všech sazeb kromě základního desetiprocentního cla na 90 dní, konkrétně do 9. července.

Evropská unie potřebuje v první polovině týdne dojednat obchodní dohodu se Spojenými státy. Jinak hrozí, že na dovoz ze sedmadvacítky do USA se bude vztahovat clo 50 procent, napsal server The Guardian .

Obchodní válka, nebo dohoda

„Mezi členskými státy bude zásadní otázkou, zda bychom měli dosáhnout dohody za každou cenu, abychom se vyhnuli obchodní válce, nebo zda bychom měli ukázat sílu, pokud dohoda nebude dostatečně dobrá,“ řekl jeden z unijních diplomatů.

List The Washington Post v neděli napsal, že EU pracuje zatím na rámcové dohodě, která by odložila řešení těch nejspornějších otázek před uplynutím lhůty. Tím by se Brusel vyhnul riziku, že Washington začne na dovoz z unie uplatňovat avizované padesátiprocentní clo.

Jak tvrdá vyjednávání se vedou, poznal eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič na schůzce ve Washingtonu. Když jednal s členy Trumpovy administrativy, kde byl i ministr financí Bessent, tak si vyslechl pohrůžku, že by Spojené státy mohly dovoz potravin z EU zatížit sedmnáctiprocentním clem. O Evropské unii Trump už dříve řekl, že se ke Spojeným státům chová hůř než Čína.