Staněk zůstává ministrem i dva týdny po návrhu na odvolání, další týdny ho ještě čekají

Ústava sice říká, že prezident odvolává ministry, u kterých to předseda vlády navrhne, ale žádný termín k tomu nestanoví. Prezident zřejmě ústavě nakonec vyhoví, ale trvat to může ještě několik týdnů. S kandidátem na nového ministra se totiž sejde až během své návštěvy Vysočiny plánované od 25. do 27. června.

S pravděpodobným Staňkovým náhradníkem a nynějším starostou Nového Města na Moravě Michalem Šmardou se přitom Zeman zná přes čtvrt století. Šmarda se na setkání těší. „Máme na co vzpomínat. Doufám, že schůzka nebude jen ryze pracovní, že bude i příjemná,“ podotkl. Především by ale měli hovořit o resortních záležitostech – jeho stabilizaci, o opravách kulturních památek nebo o rozpočtu.

Kvůli odvolání Staňka se chce s prezidentem v průběhu června sejít i premiér Babiš. Ujistil přitom, že nehodlá na hlavu státu nijak tlačit. „Je to na něm. Byl na cestách, teď předpokládám, že se tomu bude věnovat,“ uvedl předseda vlády.

Historici umění a ředitelé galerií vyzvali ke zveřejnění výsledků auditu v Národní galerii

Šmarda sice ještě ministrem není a v nejbližší době patrně ani nebude, již se mu ale na stole začíná hromadit práce. Je jedním z adresátů otevřeného dopisu, kterým ředitelé galerií a historikové umění vyzvali k dokončení auditu v Národní galerii a zveřejnění jeho výsledků. Dopis adresovali i stávajícímu ministru Staňkovi a předsedovi sněmovního podvýboru pro kulturu Martinu Baxovi (ODS).

Podle signatářů dopisu – například rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové Jindřicha Vybírala, ředitele Ústavu pro dějiny umění Univerzity Karlovy Richarda Biegela, předsedy Rady galerií ČR Jiřího Jůzy nebo předsedy Uměleckohistorické společnosti Radima Vondráčka – ministerstvo dluží vysvětlení, proč na zjištění o údajných hospodářských pochybeních bývalého ředitele NGP Jiřího Fajta nereagovalo dříve, jestliže byly zjevné od roku 2016, jak úřad tvrdí.