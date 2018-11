Vláda ustála hlasování o nedůvěře. „Grilování“ trvalo sedm hodin

Pro vyslovení nedůvěry vládě hlasovalo všech 92 poslanců ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Babišův kabinet naopak podpořilo 90 poslanců z ANO a z KSČM, která vládu toleruje. Tři zákonodárci těchto uskupení byli omluveni. Všech 13 přítomných zákonodárců ČSSD opustilo před hlasováním jednací sál, další dva byli omluveni. Premiér Andrej Babiš ve svém vystoupení označil informace z posledních dnů o jeho zmizelém synovi za lži, které měly od počátku za cíl pád vlády. Dva novináři, kteří natočili reportáž o jeho synovi, podle něj lhali a ublížili jeho rodině. Babiš tvrdí, že ho novináři naháněli jako lovnou zvěř, zločince a jako člověka, který nechal unést svého syna. „Nedobrovolné držení – to fakt někdo myslí vážně? Doufám, že dnes už všichni chápete, že můj syn byl na Krymu na výletě, kde navíc poznal svou přítelkyni. I to je asi pro někoho problém. Přítelkyni, se kterou je momentálně zasnoubený, a já jsem tomu strašně rád,“ prohlásil premiér na schůzi sněmovny a dodal: „Takže zmizelý syn? Lež! Nedobrovolné držení? Taky lež! Jenže tyhle lži to celé udělaly. A tyhle lži měly od začátku jasný cíl – pád vlády.“

Petr Fiala předseda ODS „Kdo uvěří, že šlo o nevinnou náhodu, že se syn předsedy vlády odjel rekreovat na

Krym v doprovodu ruského občana, že nikdo vhodnější nebyl?“

Petra Fialy hlasování není klasickým pokusem o vyslovení nedůvěry vládě. „Je to hlasování o ústavní pozici předsedy vlády," uvedl s tím, že nejde o sympatie či antipatie vůči někomu, ale o ochranu ústavní funkce premiéra. „Věci dospěly tak daleko, že je třeba ochránit post předsedy vlády, v tomto případě před ním samotným," konstatoval. Podle předsedy ODS „Budeme hlasovat o tom, jestli tento fantastický střet zájmů považujeme za tolerovatelnou výbavu předsedy vlády," uvedl Fiala. Poukázal mimo jiné na to, že Babiš může jako premiér ovlivňovat vyšetřování. Vytrvání v boji, absence etiky a zdravý rozum Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek po jednání klubu řekl, že poslanci hnutí vyjádřili premiérovi jednoznačnou podporu. Vyzvali ho také, aby podle Faltýnkových slov „dál bojoval a dál úspěšně vládnul". „Vidět dnes individua typu Kalouska, jak na náměstí řeční o morálce, demokracii a ústavnosti, je podobný zážitek jako sledovat sňatkového podvodníka hovořit o lásce," kritizoval Faltýnek. „Minulá vláda i ta stávající dokázala, že lze snižovat daně a současně je lépe vybírat. A to se vám, pane předsedo (Kalousku), prostřednictvím pana předsedajícího, nikdy nepodařilo." Předseda Pirátů Ivan Bartoš se pozastavil nad tím, že vládu „kvartál od kvartálu provázejí čím dál horší skandály". „V čele vlády by měl stát etický, morální a slušný člověk, který má kredit i před svými politickými oponenty. Takového člověka v čele vlády nevidím," prohlásil. „Je nejvyšší čas, aby tento stát sloužil občanům, nikoli naopak. V ovzduší, kde stát neslouží, ale arogantně panuje, se společnosti dýchá jen s velkými obtížemi, natož aby skutečně rostla a prospívala. Tato nová politická nekultura, které jsme svědky, a často i vulgarita a chování ústavních činitelů shazují důvěru lidí, ale také vytvářejí nové rány v reputaci naší země," upozorňoval šéf Pirátů.

Šéf SPD Tomio Okamura považuje hlasování o nedůvěře vládě mimo jiné za „pokus o převrat, který se bruselským globalistům zčásti povedl na Slovensku“. Nicméně poslanci jeho hnutí vládu nepodpoří, protože součástí kabinetu je také ČSSD. „Velká část současného vedení ČSSD jsou lidé zasažení neomarxistickou ideologií, kteří ve jménu ‚dobra‘ chtějí kácet les hlava nehlava navzdory lidem, demokracii, zdravému rozumu.“ SPD podle něj neusiluje o místa ve vládě, ale chce prosadit svůj program. Naopak hnutí ANO je podle něj do určité míry strana pragmatická, která je ochotna přejímat dobré názory: „Podívejme se například, jak hnutí ANO přejalo od SPD některé názory na migraci,“ dodal Okamura.

Předseda komunistů Vojtěch Filip sám sebe označil člověka vyznávajícího filozofii dialektického materialismu a historický materialismus. „A já si ověřuji. Nenechám ze sebe dělat idiota, když mi budou něco média předkládat. V ověření vidím, že jde o mediální kauzu, nikoli o to, abychom se bavili, jestli vláda funguje, nebo nefunguje,“ prohlásil ve sněmovně. KSČM podle něj nebude přispívat k destabilizaci země. Otázka racionality

Karel Schwarzenberg bývalý ministr zahraničí „Při posledních výjezdech a setkáních se zahraničními politiky, novináři, korespondenty, zjišťuju všude zděšení z toho, co se u nás děje. Nechápou, jak mohou takové okolnosti u nás panovat.“

Jan Hamáček vyslovil pochopení pro rozhořčení a obavy části veřejnosti. „Čemu se mi ale nechce věřit, je zuřivost a urputnost opozice. TGM říkal, že rozčilení není program," poznamenal. Racionální je podle něj nechat orgány v trestním řízení dále pracovat. Dokud on bude ministrem vnitra, bude prý policii maximálně podporovat, „aby se všechny kauzy a otazníky vyřešily a nebude se cítit pod politickým nátlakem". Vládní projekt považuje za úspěšný. Vicepremiér a předseda ČSSD „Slovenský model, kdy došlo k dohodě a do čela vlády se na stejném půdorysu postavil někdo jiný, by tu zátěž z té vlády sejmul. Nicméně všichni víme, jaká je pozice hnutí ANO, které rozhoduje o tom, koho vyšle do čela vlády, a samozřejmě známe i postoj pana prezidenta. Vzhledem k tomu, že opozice nemá vizi, jak dál, tak ten dnešek je do jisté míry divadlo," prohlásil předseda ČSSD.

Pavel Bělobrádek, předseda lidovců, Hamáčkova slova o iracionalitě opozice odmítl. „Hovořit o racionalitě se neslučuje s tím hovořit o cynismu. Že tady nejsou žádné hodnoty, žádná pravidla, že tady není nic než jenom pragmatismus,“ zdůraznil. Připomněl, že sám premiér dříve říkal, že si lze v Česku objednat politickou kauzu. „Tudíž se nedá vyloučit, že bude ovlivňován i tento proces. Nejčistší řešení je, aby člen vlády, který je obviněn ze závažného trestného činu, ve vládě nebyl do doby, než se situace vyřeší,“ prohlásil Bělobrádek ve sněmovně. „Respektujeme i to, kdo vyhrál volby. Ale to přece neznamená, že předsedou vlády může být jenom jediný člověk a nikdo jiný, že všichni ostatní v té straně nebo i neoilumináti jsou lůzři, kteří neumějí anglicky,“ dodal šéf lidovců.

Andrej Babiš premiér „Nemám důvod odstupovat. Musíte mě buď odvolat, nebo mě zkuste porazit ve svobodných demokratických volbách. Jinak než na základě vůle občanů se mě prostě nezbavíte.“

Miroslav Kalousek přirovnal příběh kolem premiéra Babiše ke gangsterce. Podle něj nebyl za poslední čtvrtstoletí žádný člen vlády „v tak obludném konfliktu zájmů". Kriticky se vyjádřil na adresu poslanců ČSSD a k jejich plánu při hlasování opustit sál. „Je v souladu s vaším svědomím uprchnout do kanceláří či do bufetu?" oslovil je na plénu. Podle jeho představ by měli překonat strach a v souladu se svým svědomím hlasovat s opozicí proti kabinetu v čele s trestně stíhaným premiérem, který ovlivňuje své vyšetřování. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Předseda poslaneckého klubu Starostů a nezávislých Jan Farský se domnívá, že by „republika mohla fungovat mnohem lépe, kdyby se vláda nezmítala v problémech svého předsedy". Kritizoval vládu a ANO za konkrétní kroky v zemědělství, školství, výstavbě dopravní infrastruktury, přípravě důchodové reformy a přístupu k lidem v dluhové pasti. „Vláda ve stěžejních momentech nefunguje," poznamenal. Schůzi svolalo šest opozičních stran