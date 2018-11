Průzkum: Lidé podporují pokračování koalice ANO a ČSSD. Mírně převažují hlasy proti vyslovení nedůvěry

Ti, co aktuální dění zaznamenali, považují za nejlepší řešení současní politické situace pokračování nynější menšinové koalice ANO a ČSSD. Konkrétně 32 procent podporuje stejnou podobu vlády, ovšem 29 procent by bylo pro změnu na postu předsedy vlády.

Zhruba pětina respondentů je pro demisi vlády a předčasné volby. Šest procent lidí podporuje demisi vlády, po níž by následovalo sestavení úřednického kabinetu. Podle pěti procent občanů by měli skončit ministři za sociální demokracii a měli by je nahradit nominanti SPD.