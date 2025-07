Válka revoltu nepřinesla. Pro řadu Íránců je větší zlo intervence

před 41 m minutami | Zdroj: ČTK , CBS News , Guardian , ABC News , The New York Times , Jerusalem Post , Iran International , Euronews , Axios , Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda , France24 , BBC , amwaj.media , stimson.org

Během dvanáctidenní války mezi Jeruzalémem a Teheránem se do leteckých úderů zapojily i Spojené státy. Oficiálním cílem mělo být zabránit Íránu vyrobit vlastní jadernou zbraň – jak izraelský premiér Benjamin Netanjahu, tak i prezident USA Donald Trump ale veřejně připouštěli, že chtějí přispět ke změně represivního režimu, a dokonce naznačovali možné zabití íránského nejvyššího duchovního vůdce.

Jiní obyvatelé islámské republiky si naopak nepřáli, aby nastalo příměří, a tvrdí, že pokud by Jeruzalém více oslabil aparát režimu, mohl by tím vydláždit cestu k dalšímu povstání.

Aktivisté poznamenali, že izraelské údery vedly v první řadě ke strachu a zmatku mezi běžnými občany, kteří vinili ze situace obě strany konfliktu. Nejmenovaná Íránka, jež přišla v roce 2022 kvůli účasti na demonstracích o možnost studovat na univerzitě, řekla serveru Euronews , že sice věří ve změnu režimu, ale že ještě nenastal čas vyjít do ulic.

I odborníci varují, že změny režimu lze jen stěží dosáhnout „stisknutím tlačítka“. „Pokud by k tomu došlo, je pak úplně jiná otázka, zda by se věci pak ubíraly správným směrem,“ řekl německé stanici Deutsche Welle (DW) vedoucí Německého institutu pro globální a oblastní studia v Hamburku Eckart Woertz.

Už dříve, konkrétně během druhé světové války, navzdory Íránem vyhlášené neutralitě, stát okupovaly spojenecké síly, jež donutily tehdejšího šáha Pahlavího k abdikaci. Poválečná sovětská neochota stáhnout se ze severního Íránu a podpora separatistických hnutí také zanechaly trvalé jizvy na národní psychice, připomíná nezávislý think-tank Stimsonovo centrum . V roce 1980 pak do Íránu vtrhly irácké invazní síly a válka sousedních států se vlekla osm let.

Spojené státy se do záležitostí Íránu vměšovaly už dříve. V roce 1953 přispěly spolu s Brity k pádu íránského nacionalistického premiéra Muhammada Mosaddeka, jenž kritizoval západní vliv v zemi a nechal znárodnit ropné společnosti. Právě tento převrat, podporovaný americkou CIA a britskou MI6, zasel v íránské společnosti odpor, který později dostal k moci současnou vládu, píše list The Guardian .

Vpád amerických sil do Iráku pod záminkou vlastnictví zbraní hromadného ničení sice vedl k pádu režimu Saddáma Husajna, vypuklo ale násilí mezi sunnitskými a šíitskými skupinami a Irák se stal dlouhodobě značně nestabilním státem. Stejně tak sesazení Muammara Kaddáfího v Libyi způsobilo chaos, který trvá dosud, kdy v severoafrickém státě soupeří o moc dvě vlády.

Kromě negativní zkušenosti Íránců s vojenskými zásahy je důvodem nečinnosti i skutečnost, že tamní opozice je aktuálně slabá a značně názorově roztříštěná. K vynucení změny vlády v Teheránu by přitom podle Woertze bylo zapotřebí pozemních sil. „Nevidím v Íránu masivně silné povstalecké hnutí, které by mohlo svrhnout současný režim,“ konstatoval expert.

„Nebojte se dne po pádu Islámské republiky. Írán neupadne do občanské války ani nestability. Máme plán pro budoucnost Íránu a jeho rozkvět. Jsme připraveni na prvních sto dní po pádu, na přechodné období a na nastolení národní a demokratické vlády – íránským lidem a pro íránský lid,“ tvrdil na síti X Pahlaví.

Odpor proti autokracii v režii dynastie Pahlavíů ale v roce 1979 prostupoval celou společností a řada obyvatel islámské republiky proto nepovažuje její případný návrat za výhru. A to i přesto, že se nyní Íránci potýkají s dopady západních sankcí a izolací.

Pahlavího výroky během války, včetně toho, že „všechno, co oslabí režim“, bude „vítáno“, vyvolaly negativní reakci i mezi některými stoupenci jeho zesnulého otce, podle nichž nevnímá reálnou situaci uvnitř země, napsal deník The New York Times (NYT) s tím, že 64letý syn sesazeného šáha se těší oblibě spíše u exulantů přímo v USA.

Někteří experti navíc zpochybňují legitimitu Pahlavího, jenž se označuje za íránského „korunního prince“, míru jeho podpory v zemi a proveditelnost jeho vize jako takovou. „Neviděl jsem (v Íránu) žádné důkazy o tom, že když vyzývá lidi k demonstracím, tak skutečně vyjdou do ulic a budou se řídit jeho pokyny,“ sdělil NYT politolog Mohsen Milani z Floridské univerzity.