Americké zbraně už míří na Ukrajinu, oznámil Trump

ČTK,

ČT24

, ket

16. 7. 2025

Kyjev obdrží nové systémy Patriot

Americké zbraně jsou již na cestě na Ukrajinu. Podle agentury Reuters to prohlásil prezident USA Donald Trump. Dodal, že za vojenské dodávky zaplatí NATO a Spojené státy nevyšlou na Ukrajinu žádné vojáky. Napadená země mezitím hlásí další mrtvé po ruských útocích.

Trump podle Reuters v úterý večer oznámil, že na Ukrajinu už míří některé střely pro systémy protivzdušné obrany Patriot. „Přicházejí z Německa,“ řekl. V pondělí uvedl, že evropské země budou moci nově nakoupenými zbraněmi nahradit ve svých skladech ty, které pošlou na pomoc Kyjevu. „Konkrétní další zbraně, které by na Ukrajinu měly dorazit, neznáme. Zřejmě i kvůli tomu, že Německo je jednou z těch hlavních zemí, které řeší spolupráci mezi USA a Ukrajinou a stále je rozhodnuto vést tu politiku, kdy nebudou Kremlu říkat, co se na Ukrajinu dováží, a to čistě ze strategických důvodů. Víme, že by se mělo jednat spíše o obranné zbraně, rakety do systémů protivzdušné obrany Patriot či munici,“ uvedla zpravodajka ČT Darja Stomatová.

Hrozba sankcemi Americký prezident se v posledních měsících snažil zprostředkovat zastavení bojů a mírová jednání. Zatímco Ukrajina s bezpodmínečným příměřím opakovaně souhlasila, Rusko na tento americký návrh nepřistoupilo. Trump v pondělí Rusku pohrozil, že pokud nebude do padesáti dnů uzavřena dohoda o ukončení války, tak na něj uvalí stoprocentní clo. Druhotné sankce pak podle Bílého domu dopadnou na země, které od Ruska nakupují ropu. Prezident rovněž uvedl, že je velmi nespokojen s přístupem ruského vládce. „Vladimir Putin říká, že chce mír. Ale jsou to jenom slova a žádné činy. Když se nad tím zamyslíte, dosáhli jsme už tolika mírových dohod. Indie a Pákistán. Kongo. (...) Vladimir mi zavolal a řekl, že by mi rád pomohl domluvit další, třeba s Íránem. Odpověděl jsem mu, Vladimire, já bych chtěl pomoct jen s jednou dohodou. S Ruskem. Protože je jediná, kde se nám moc dobře nedaří,“ konstatoval šéf Bílého domu. Trumpova vyjádření o možných amerických restrikcích označil v úterý mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov za vážná. Rozhodnutí o dodávkách zbraní Ukrajině, které zaplatí evropské země, pak podle Peskova Kyjev vnímá jako signál k pokračování konfliktu.

Rusko opakovaně tvrdí, že je připraveno jednat o mírovém řešení, pokud ale svých cílů nedosáhne diplomatickou cestou, bude podle Moskvy válka pokračovat. Na vyzbrojování Ukrajiny financováním amerických zbraní se chtějí mezi jinými podílet Německo, Británie, Finsko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Nizozemsko a Kanada, řekl v pondělí šéf NATO Mark Rutte. Naopak Česko se k této iniciativě nepřipojí, jak v úterý řekl serveru Publico premiér Petr Fiala (ODS). Uvedl, že Praha se soustředí na jiné cesty, jak Ukrajině pomoci, včetně muniční iniciativy.

Podle listu Financial Times (FT) se Trump v soukromém rozhovoru ptal svého ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského, zda by Ukrajina byla schopná udeřit na Moskvu, pokud by Spojené státy Kyjevu poskytly zbraně dlouhého doletu. Šéf Bílého domu podle FT vybízel napadenou zemi, aby zesílila údery v hloubi ruského území. Bílý dům informace listu o podněcování útoků na Rusko popřel.

V úterý Trump řekl, že Zelenskyj by neměl útočit na Moskvu a že Putin by měl souhlasit ve stanovené lhůtě s příměřím. „Pokud po 50 dnech nebudeme mít dohodu, tak to bude hodně špatné,“ řekl. Na otázku novinářů, zda je nyní na straně Kyjeva, americký prezident odpověděl, že není na ničí straně. Následně prohlásil, že je na straně lidskosti. „Chci zastavit zabíjení,“ uvedl. Další oběti na Ukrajině Ruské údery na sousední zemi ale pokračují a místní úřady hlásí mrtvé. U Kupjansku zabily drony dva lidi. Šéf správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov řekl, že během dvacetiminutového dronového úderu otřáslo Charkovem nejméně 17 explozí, zraněni byli tři lidé. Náčelník vojenské správy Kryvého Rihu Oleksandr Vilkul uvedl, že proti tomuto průmyslovému městu nasadili Rusové drony i rakety. Rozsáhlý útok přerušil dodávky elektřiny a vody a úřady ohlásily neupřesněný počet zraněných.

V metropoli podle kyjevského starosty Vitalije Klyčka zatím nejsou známé škody či počty zraněných. „V hlavním městě pracovala protivzdušná obrana, ale zároveň nemáme informace o tom, že by byly nějaké zásahy,“ informovala Stomatová. Poznamenala, že od doby, kdy je na Ukrajině přítomen speciální zmocněnec USA pro Ukrajinu Keith Kellogg, masivnost útoků na Kyjev výrazně polevila. „Údery ale byly v jiných městech, například ve Vynnicji, kde došlo k poškození průmyslové budovy, zároveň byly poškozeny i další čtyři civilní budovy, a to zřejmě kvůli tlakové vlně. Podle posledních zpráv se ve městě zranilo sedm lidí,“ sdělila Stomatová. V ruské Voroněžské oblasti zase podle tamního gubernátora Alexandra Guseva podlehl těžkým zraněním hlavy muž, který po úterním ukrajinském dronovém útoku skončil v kómatu. Podobná tvrzení však nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Zpravodajka ČT Darja Stomatová o aktuální situaci na Ukrajině Zdroj: ČT24