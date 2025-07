Začínají Colours of Ostrava, čekají Stinga či Iggyho Popa

Multižánrový festival Colours of Ostrava přivítá mezi 16. a 19. červencem v areálu Dolní oblast Vítkovice více než sto vystupujících. Hlavními hvězdami dvaadvacátého ročníku budou Sting, The Chainsmokers, Iggy Pop nebo kapely Justice a Snow Patrol.

Po osmi letech na Colours zahraje Janáčkova filharmonie Ostrava. Tentokrát v jejím doprovodu vystoupí korejský skladatel a multiinstrumentalista Čung Če-il, který je známý díky hudbě k seriálu Hra na oliheň nebo k filmům Parazit či Mickey 17. Návštěvníky festivalu čeká spojení šedesátičlenného orchestru, autorské hudby a výpravné projekce studia Fluks.

Festival je připravený na diskuze i na déšť

„Vždy počítáme s deštěm, veškerá pódia jsou na to připravená, a co se týče zbytku areálu, na to máme také tým lidí, který je schopen okamžitě reagovat na jakékoliv varianty, které by se musely řešit,“ ujišťuje návštěvníky Ženíšek.

Vedle rozmanité hudby nabízí program v Dolní oblasti Vítkovice také výběr z české divadelní tvorby, cvičení jógy či dvě stovky hostů diskuzního fóra Meltingpot. „Připravili jsme si pro návštěvníky několik novinek. Je tu vyhlídkové kolo, aby si mohli užít areál z větší perspektivy. Máme tu také dva nealko bary a neopomínáme ani návštěvníky, kteří přijdou do VIP zóny nebo kteří využijí našeho programu Colours bez bariér,“ doplnil k návštěvnickému servisu mluvčí Ondřej Bambas.