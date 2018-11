Máme podepsanou koaliční smlouvu, není co řešit, odmítl Babiš rekonstrukci vlády

„Není důvod, aby padla obžaloba. Vy dobře víte, že tuhle kauzu nebo Čapí hnízdo by nikdo neznal, kdybych nebyl v politice,“ uvedl v rozhovoru pro Českou televizi Andrej Babiš.

Ale vy v té politice jste…. Jste premiérem této země.

Ale to je organizovaná záležitost, zneužitá proti mně. Já jsem nic neudělal, odmítám tahle různá obvinění a mimochodem moje bývalá firma, i když měla na to nárok, tak ty peníze už vrátila, takže v tom Čapím hnízdě není ani koruna…

Není to přiznání viny?

Ne, nebylo to přiznání viny. Vrátili to za určitých podmínek, protože kdyby došlo k soudu, tak by odvolacím místem byla paní ministryně (financí Alena) Schillerová. Což by byl zase skandál. Tak moje bývalá firma to vrátila, i když na to měla nárok.

Ve vládě se nebudete více ohlížet na komunisty a SPD než dosud?

Určitě ne. My hlasujeme ve sněmovně, každý ten zákon nějak posuzuje nejdřív vláda. A potom tak stejně se hlasuje i ve sněmovně.

Jak se díváte na požadavek některých sociálních demokratů například při nějaké potenciální rekonstrukci požadovat ministerstvo spravedlnosti pro svou stranu?

Ne, tak my máme podepsanou koaliční smlouvu, tam není co řešit. My jsme to podepsali, máme dohodu a myslím, že určitě nikdo nechce, aby se začalo diskutovat o resortech.