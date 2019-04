Poslanci pokračují v debatě o zdanění církevních restitucí

Ve sněmovně je také senátní novela zákona o silničním provozu. Ta předpokládá, že by cyklisté na cyklostezkách a místních silnicích směli řídit jízdní kolo i v případě, pokud by měli v krvi nejvýše 0,5 promile alkoholu. Odpovídá to zhruba dvěma decilitrům vína nebo dvěma pivům.

V úvodním kole je na programu i senátní úprava energetického zákona, podle níž by náklady na přeložky vedení elektrické energie nehradili v některých případech vlastníci nemovitosti, ale provozovatelé sítě.