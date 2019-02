ŽIVĚ: Senát řeší zdanění náhrad církvím, odmítnutí je téměř jisté

Nepředpokládá se, že by přijetí novely zkomplikoval prezident Miloš Zeman. Zdanění náhrad církvím je jednou z komunistických podmínek pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD.

Norma týkající se brexitu bez dohody mezi Británií a EU má britským občanům v Česku zajistit až do konce příštího roku stejná práva, jako by byli dál součástí EU. Podobně by se mělo recipročně zacházet s českými občany v Británii po 29. březnu, kdy by měla ostrovní země na základě výsledků referenda unii opustit.