Šéf svazu bojovníků za svobodu Vodička v Lidicích mluvit nebude

Vodička čelí kritice například za to, že ocenil komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, který se jako policista podílel v roce 1989 na potlačování protirežimních demonstrací. Svaz se hájí, že Ondráček přispěl na opravu pomníků.

Pozornost vzbudil i Vodičkův projev na tryzně v Terezíně, židovské obce označily jeho výroky o uprchlících za xenofobní. Svaz musel také řešit problémy ve vedení, když na funkci místopředsedy rezignoval válečný veterán Pavel Vranský. Sdružení jako důvod uvedlo jeho vysoký věk, Vranský odchod zdůvodnil ztrátou důvěry ve vedení.

Situací se chce zabývat i Senát

Organizace výtky odmítá. Situací by se měl ve středu zabývat i Senát, který by mohl doporučit senátorům, aby omezili účast na vzpomínkových akcích svazu. Kulfánek to označil za ostudnou akci Senátu. Nevěří, že se žádný senátor jejich piet nebude účastnit.

V úterý zasedal ústřední výbor svazu. Podle Deníku N byla na programu jednání kritika vedení a pokus o jeho sesazení, který vzešel právě z lidické organizace. Delegáti nakonec Vodičku v hlasování podpořili. Kulfánek řekl, že v každé organizaci bývá kritika a spory označil za vnitřní záležitost vedení.

Některá města už omezují dotace svazu

Některé samosprávy přesto v poslední době odmítají se svazem spolupracovat nebo mu nechtějí například poskytovat dotace. Od posílání peněz už ustoupil například Královéhradecký kraj a města Hradec Králové nebo Jihlava.

Plzeň dotaci svazu výrazně snížila. „Český svaz bojovníků za svobodu se v posledních letech místo toho, aby zdůrazňoval tyto bojovníky proti totalitě, věnuje adoraci komunistického režimu,“ vysvětlil plzeňský primátor Martin Baxa (ODS).