Svaz bojovníků za svobodu ocenil poslance Ondráčka, který rozháněl demonstrace v roce 1989

Ondráček na svém facebookovém profilu uvedl, že ocenění bylo nečekané. Za co konkrétně medaili dostal, neuvedl. Podrobně se vyjádřit nechtěli ani představitelé svazu. „Pracuje ve prospěch národa, jenže nemám teď čas to vysvětlovat,“ reagoval místopředseda ČSBS Emil Šneberg.

Ocenění Ondráčka kritizovali například senátoři Václav Hampl (nez.) a Jiří Drahoš (Starostové a nezávislí). „Trochu zírám,“ přiznal Hampl. „Není mi jasné, co přesně pan Ondráček pro svobodu udělal kromě toho, že mával před lety pendrekem na Palachově týdnu. Zapadá to do série poněkud obskurních kroků, kterých jsme v poslední době byli svědkem. Připadá mi to skoro až jako provokace, když uvážíme, jak velké demonstrace svobody milované veřejnosti pan Ondráček před časem dokázal vyvolat.“

Ondráček jako člen policejního pohotovostního útvaru zasahoval v lednu 1989 proti demonstrantům během takzvaného Palachova týdne. Pro časopis Mladý svět také přiznal, že byl při zásahu na Národní třídě 17. listopadu 1989.