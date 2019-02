Po Plzni i Jihlava. Další krajské město odmítá podpořit svaz bojovníků za svobodu

Jihlavská pobočka ČSBS žádala po městu desetitisícovou dotaci na v zásadě rutinní chod a pořizování květin pro pietní akce, které pořádá. Městská rada ovšem na svém jednání 7. února tuto žádost odmítla, protože by peníze musela poskytnout pražské centrále ČSBS. Odtud by sice peníze putovaly zpět do Jihlavy, město ale rozhodnutí vysvětluje tím, že se neztotožňuje s politikou svazového ústředí.

„Nesouhlasíme například s udělením medaile panu Ondráčkovi (poslanci za KSČM – pozn. red.), nesouhlasíme s tím, jakým způsobem ve svazu funguje pan (Jaroslav) Vodička, jedná se i o problémy netransparentnosti účetnictví a o to, že lidé ze svazu odcházejí. To byly hlavní důvody, proč se rada rozhodla nepodpořit ho touto částkou,“ sdělila jihlavská primátorka Karolína Koubová (Forum Jihlava).