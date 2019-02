Plzeňští zastupitelé snížili dotaci Svazu bojovníků za svobodu. Kvůli ocenění poslance KSČM Ondráčka

„Je nejvyšší čas pro to, aby se i lidé ve svazu bojovníků za svobodu zamysleli nad tím, koho ve vedení mají a udělali nějakou změnu,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard (ČSSD).

Plzeňský primátor chce naopak přispívat na osvětu, šířenou plzeňskou pobočkou svazu Pomocných technických praporů (PTP). Šéf plzeňské pobočky tohoto svazu, devětaosmdesátiletý Richard Smola mezi takzvaně politicky nespolehlivými strávil za minulého režimu tři roky. „Chceme dělat apoštoly a hlásat o tom, být černým svědomím komunistů,“ řekl Smola. Dvakrát měsíčně pořádá akce pro členy a přednáší na školách.

„Měli tam formulace, že spolek pokračuje v debolševizaci společnosti, bojuje proti pokračující totalitě, což se nám třicet let po listopadových událostech nezdá vůbec potřebné a aktuální,“ uvedl komunistický zastupitel města Plzně Václav Štekl.

Plzeňský primátor návrh na snížení dotace prosadil. Zatímco v Plzni jde o desítky tisíc, v Praze o miliony. Vládní koalice spolu s komunisty dotaci odhlasovala. Český svaz bojovníků za svobodu tak může i letos hospodařit s více než šesti miliony.

„Je bytostně amorální, aby pofidérní spolek adoroval bývalé estébáky, konfidenty, komunistické policajty a jiné přisluhovače režimu, který se v tomto státě držel 40 let za pomocí vražd a sovětských tanků, z veřejných peněz,“ uvedl 25. října loňského roku poslanec Jakub Janda (ODS). A vysloužil si za to od Českého svazu bojovníků za svobodu trestní oznámení. To policie odložila, stejně jako sněmovní mandátový a imunitní výbor.