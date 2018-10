Šéf svazu bojovníků za svobodu Vodička hájí medaili pro Ondráčka. Lepší než ocenění Mašínů, míní

„Bylo to navrženo oblastním výborem, který spolupracuje s panem poslancem Ondráčkem. Zúčastňuje se akcí a pomáhá jim i finančně, přispívá na obnovu pomníků,“ vysvětlil Vodička.

Částku, kterou Ondráček na údržbu pomníků dával, charakterizoval jako „pětimístné číslo“. „Kdyby to přispěl každý a každý si vzpomněl na oběti první a druhé světové války, tak by to bylo dobré,“ dodal Jaroslav Vodička.

Ocenění Zdeňka Ondráčka vzbudilo pozornost na politické scéně. Například bývalý rektor Univerzity Karlovy a senátor Václav Hampl z klubu KDU-ČSL zásluhy poslance nevidí. „Není mi jasné, co přesně pan Ondráček pro svobodu udělal kromě toho, že mával před lety pendrekem na Palachově týdnu,“ uvedl již dříve.

Připomněl tak i Ondráčkovu minulost, kvůli které v zimě proběhly demonstrace, když hrozilo, že Ondráček usedne do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů.