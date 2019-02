Mayová podle médií navrhne vyloučit brexit bez dohody. Otevřela by tak cestu k odkladu

Také podle webu deníku The Guardian však připouštějí i někteří k premiérce dosud nejloajálnější poslanci, že odklad brexitu je „dost nevyhnutelný“. O tom, že Mayová údajně připouští v následujících dvou týdnech hlasování o dvouměsíčním odkladu, píše například web deníku The Independent.

Podle deníku The Sun ale Mayová v úterý navrhne kabinetu formálně vyloučit odchod Spojeného království z Evropské unie k 29. březnu bez dohody. Takové prohlášení by otevřelo cestu k odkladu brexitu, pokud britský parlament v nadcházejících dvou týdnech dohodu neschválí.

Mayová dosud odložení odmítala. Její mluvčí v pondělí zdůraznil, že to „není něco, co chce (premiérka) udělat“. Rovněž Evropská komise předpokládá, že brexit nastane podle plánu 29. března.

Financial Times: Mayová se chce vyhnout porážce v parlamentu

Podle listu The Daily Mail se v pondělí pozdě večer v budově parlamentu sešli ti členové současné vlády, kteří požadují, aby premiérka vyloučila možnost, že země koncem března odejde z EU bez jakékoli dohody.

Tři představitelé vedení ministerstev průmyslu, digitalizace a energetiky pak v dopise, který deník zveřejnil, pohrozili, že podají rezignaci, pokud premiérka nezaručí odklad brexitu v případě, že současná dohoda neprojde parlamentem do 13. března.

Komentátor deníku Financial Times napsal, že Mayová se chce vyhnout ponižující porážce v parlamentu, která by už tuto středu hrozila, pokud by někteří ministři skutečně podpořili dodatek k dohodě o brexitu. Tento dodatek z pera labouristické poslankyně Yvette Coperové a konzervativce Olivera Letwina by v případě schválení umožnil poslancům převzít kontrolu celého brexitového procesu a předpokládá taktéž delší odklad brexitu.

Právě tato druhá varianta odkladu by podle analytika Jakuba Mocka znamenala odklad o několik let. „(V úvahu by připadalo), že ten odklad bude dlouhý, že se odloží o několik let, řekněme třeba o jedno volební období Evropského parlamentu, to znamená o pět let, a že ten výstup je tedy nejasný,“ uvedl ve vysílání ČT24.