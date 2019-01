Brexit bez dohody, s dohodou, nebo odložený? Britské poslance čeká klíčové hlasování

Pakliže by se Londýn a EU do července roku 2020 nedohodly na kompromisní podobě budoucích vztahů, která by zároveň zabránila obnovení pevné hranice v Irsku, vstoupila by s koncem roku v platnost tzv. pojistka. Pod ní by vznikl nový „společný celní prostor“ Británie a EU, na Severní Irsko by se ale navíc vztahovala řada pravidel evropského jednotného trhu. Toto rozdílné postavení Severního Irska od zbytku Spojeného království je pro mnohé britské politiky nepřijatelné.

Zdroj: ČTK