Unijní občané se budou muset po brexitu na Ostrovech registrovat. Půjde to jen přes chytrý telefon

Vyplnit formulář a naskenovat potřebné dokumenty bude možné pouze přes chytrý telefon, který má operační systém Android. Britští úředníci zatím nedokázali zařídit, aby to šlo i přes konkurenční iPhone. V něm lze sice o trvalý pobyt zažádat, ale dokumenty se musí poslat poštou.

„Máme obavy, že lidé, kteří nejsou technologicky zdatní nebo mají jazykovou bariéru, nebudou schopní zažádat pouze přes tuto online službu,“ upozorňuje Axel Antoni z organizace '3millions', která ve Spojeném království hájí občany EU.

Pro variantu, aby unijní občané mohli dojít na úřad osobně, by byl i Michal Hájek, který v Londýně pracuje třetím rokem jako řidič autobusu. „Určitě bych to přivítal, protože já ty elektronické věci moc nemusím, ale samozřejmě se s tím nějak poperu, když to bude jenom na telefonu,“ říká Hájek, který brexit podporuje.

Zároveň doufá, že registraci zvládne. „Plánujeme tady být ještě tak pět šest let kvůli naší dceři, která se zrovna narodila. A myslím si, že s tou registrací to takový problém nebude,“ říká také český řidič.