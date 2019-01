Britové horečně nakupují, firmy se předzásobují, hledají každý volný sklad

Zájem o skladovací prostory mají i obyčejní Britové. Někteří totiž skupují všechno. Od trvanlivých potravin přes léky až po technologické vybavení. „Někteří lidé se pokoušejí předzásobit nebo to mají alespoň v plánu,“ potvrdil ředitel skladovací firmy Lovespace Steve Folwell. Zákazníci podle něho očekávají, že situace se bude zhoršovat s přibývající nejistotou, případně po tvrdém brexitu (vystoupením Británie z EU bez dohody) koncem března.

Právě tvrdý brexit by přinesl celkovou změnu obchodních vztahů Spojeného království s Unií. Vyšší cla na některé zboží by zvedla jejich cenu. A dovoz by byl komplikovanější.

„Nejde o zásobení se. Jde o to, že stejně jako v jakémkoliv podniku je správné se připravit na všechny eventuality,“ řekla k tomu britská premiérka Theresa Mayová.

Zatímco odpůrci brexitu se chystají na temný scénář s nedostatkem základních potřeb, jeho stoupenci jsou v klidu. Spoléhají na domácí trh nebo třeba podobné záruky jako slib starosty francouzského Calais dál čile obchodovat s Británií.

Posilte ostrahu, doporučila policie

Policie v Británii doporučila prodejcům, aby zvážili najmutí nových strážných pro případ neřízeného odchodu země z Evropské unie. Důvodem je obava, že nervozita občanů vyvolaná možnými dopady brexitu bez dohody by mohla vést k narušení pořádku v obchodech. Píše o tom web Politico.eu.

„V souladu s podobnými doporučeními pro maloobchodní sektor na celostátní úrovni navrhujeme prodejcům, aby zvážili plány na posílení ochranky pro případ, že obavy z nedostatku zboží povedou k výraznému zvýšení počtu zákazníků,“ řekla magazínu Politico londýnská policie, citovala agentura ČTK.