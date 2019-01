Historická porážka a naprosté ponížení Mayové, komentuje britský tisk odmítnutí brexitové dohody

„Mayová utrpěla historickou porážku,“ napsal na titulní stránce list The Guardian. Také list Financial Times upozorňuje, že porážka vlády v Dolní sněmovně byla nejvýraznější „v moderní historii“. Dohoda o brexitu byla zamítnuta rozdílem 230 hlasů, přičemž dosud nejkrutější porážku zažil v roce 1924 labouristický premiér Ramsay MacDonald, a to o 166 hlasů.

Za „naprosté ponížení“ britské premiérky úterní hlasování označil na titulní straně list The Daily Telegraph. „Je potřeba zvláštního druhu schopností, abyste proti sobě dokázali sjednotit tolik lidí,“ stojí v komentáři těchto novin k výsledku klíčového hlasování.

Také list s názvem „i“ označil výsledek úterního hlasování za „historické ponížení“ a na titulní straně otiskl fotografii premiérky Mayové. Titulek listu The Times rovněž hlásá, že „Mayová utrpěla historickou porážku“.