Varování do Londýna: Europarlament odmítne brexitovou dohodu bez pojistky pro Irsko

Když britská sněmovna tento měsíc odmítla text „rozvodové dohody“ , který se s EU v uplynulém roce a půl dojednával, rozhodla se britská premiérka Theresa Mayová pro cestu dalších rozhovorů se skeptickými poslanci.

Pokud britský parlament smlouvu příští týden neschválí, hrozí, že země 29. března Unii opustí bez dohody, takzvaným tvrdým brexitem s řadou okamžitých komplikací a negativních hospodářských důsledků.

Pojistka je pro britské poslance nepřijatelná

Někteří britští poslanci žádají právě nové dojednání pojistky pro irskou hranici, která podle nich může Británii trvale svázat s EU v celní unii. Nevěří totiž právně nezávaznému ujišťování z kontinentu, že řešení obsažené v návrhu smlouvy by ideálně vůbec nemělo nastat, protože obě strany dojednají lepší způsob uspořádání. A pokud by na něj došlo, tak jen na časově omezenou dobu, opět do chvíle, než se najde lepší a trvalá varianta.

Obě strany se snaží zajistit, že hranice mezi Irskem a britským Severním Irskem – a po brexitu jediná pozemní hranice Velké Británie s EU – zůstane stejně prostupná jako dosud. Důsledkem tvrdého brexitu by přitom byl okamžitý vznik vnější hranice EU se souvisejícími kontrolami osob i zboží.