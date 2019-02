Do 12. března, odkládá Mayová hlasování o brexitové dohodě. Lehkomyslné, reagují labouristé

„Příští týden s (brexitovou dohodou) do parlamentu nepřijdeme, ale zajistíme, že se tak stane do 12. března,“ řekla Mayová podle agentury Reuters novinářům v letadle cestou do egyptského letoviska Šarm aš-Šajch na summit Evropské unie a Ligy arabských států (LAS). Odchod z EU 29. března s dohodou je podle ní stále možný a britská vláda na takovém scénáři pracuje.

Labouristický mluvčí pro brexit Keir Starmer nazval odklad hlasování „vrcholem nezodpovědnosti“. Parlament podle něj nesmí dovolit, aby byl v časové tísni nucen volit mezi Mayové dohodou a neřízeným brexitem.

A právě to je podle spolupracovníka ČT Jana Jůna zvláštní ale jednoduchá taktika Mayové. „Poukazují už na to všichni,“ uvedl Jůn a připomněl, že vůči odchodu bez dohody panuje jednoznačný odpor. Výjimkou je jen asi dvacítka nejtvrdších stoupenců brexitu.