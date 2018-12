Filip: Náhrady církvím jsou příjem a ten se daní. Stejně jako vyplacená pojistka na auto

„Náhrada se daní, to není nic nenormálního. Proč má mít někdo nezdaněný příjem? To platí i pro náhrady fyzickým osobám. Když se platilo výslužné policii a vojákům, taky je (někdejší ministr financí Miroslav, pozn. red.) Kalousek zdanil,“ zdůraznil Filip.

Zákon o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi schválený v předminulém volebním období za vlády Petra Nečase (ODS) počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávají, mají církve během 30 let získat 59 miliard, navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny podle tohoto zákona už od roku 2013.

Komunisté teď tlačí na to, aby sněmovna projednala – a přijala – návrh na zdanění těchto náhrad. Podle Filipa se o to KSČM snaží proto, že státu kvůli odkladům unikají příjmy: „Samozřejmě to spěchá. Legislativní proces běžně trvá půl roku, v tomto případě je to už rok. Zase se náhrady nezdaní jeden rok. Někomu jde zkrátka o to, aby se prostředky ze státního rozpočtu nedanily.“