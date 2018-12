Poslanci posoudí na mimořádné schůzi zdanění církevních restitucí

Proti zdanění náhrad se dlouhodobě staví především představitelé katolické církve a lidovci, podle kterých by bylo nemravné a protiústavní. Církve už avizovaly, že v případě přijetí zákona jsou připraveny bránit se u Ústavního soudu.

Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávají, mají církve během třiceti let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci (z toho přes 47 miliard má dostat římskokatolická církev).

Zdanění církevních restitucí je jedním z požadavků, jejichž naplněním podmínili komunisté tichou podporu menšinovému kabinetu ANO a ČSSD. Ve sněmovně ale podle komunistů návrh čelil obstrukcím, druhé čtení by podle Kováčika mělo zajistit, aby byl zákon odhlasován „v dohledné době“.

Vedle napravení majetkových křivd z doby komunistického režimu si zákon prosazený za vlády Petra Nečase (ODS) kladl za cíl nastolit nový vztah státu a církve, úprava fakticky znamená jejich odluku.

Dosavadní příspěvky státu církvím se postupně do roku 2030 snižují až na nulu. V prvních třech letech platnosti zákona činil státní příspěvek na podporu činnosti církví, tedy především na platy duchovních, přibližně 1,44 miliardy korun. V letošním roce to bylo 1,23 miliardy a příští rok to má být 1,16 miliardy korun.