Restituenti budou dál dostávat náhradní pozemky. Ústavní soud na poslední chvíli sporný zákon zrušil

Ústavní soud zrušil takzvanou druhou restituční tečku, stát by proto měl i po 1. červenci poskytovat restituentům náhradní pozemky. Pokud by soud takto nerozhodl, od července by už lidé mohli získat jako odškodnění jen peníze, ale už ne pozemky. Zrušení novely schválené v roce 2016 navrhla skupina 18 senátorů, soud jim vyhověl – pouhé čtyři dny před vstupem změny v platnost.