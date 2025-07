Zámek známý z Černých baronů mění majitele. Zaplatí za něj 30 milionů

„Naší snahou nebylo vlastnit zámek, to je opravdu to poslední, ale tím, že jsme s ženou Lenkou nepomučtí patrioti, tak když se ukázalo, že prostě Klášter to potřebuje prodat a chce prodat, a kraj bohužel prostě nemohl nabídnout vyšší částku, tak jsme ten zámek chtěli ochránit. Aby zůstal Nepomuku a Nepomuckým,“ popsal pohnutku objekt získat předseda správní rady Klaus Timber Marcel Klaus.

„Nový majitel nesmí zámek prodat dalších deset let. Pokud by se tak stalo, tak vlastně původní cena k jednání byla ve výši šedesáti milionů – pokud by se tak stalo, nový majitel by tuhle částku obci musel doplatit,“ upozornila realitní makléřka Jana Ježková.