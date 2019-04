Topolánek: Je dobře, že jsme vstoupili do EU a zůstali v ní. Ale nelíbí se mi, kam míří

Jenže my tehdy ztratili v odporu proti Lisabonské smlouvě partnery. Polsko a Británie se nechaly uplatit a svůj ostrý postoj stáhly. A my jsme zůstali sami. Já měl odpovědnost za vládu a vládnutí. Protože kdybych tehdy smlouvu nepodepsal proti vůli svého kabinetu, vláda by padla. A do půl roku by ji podepsal někdo jiný s větší ochotu. Kdybych věděl, že vláda padne 24. března 2009 , tak bych se k tomu možná stavěl jinak. Ale to jsem nevěděl.

To je dodnes moje noční můra. Byl to v době mého vládnutí jeden z nejtěžších kroků. Moje strana smlouvu odmítla, odmítl ji prezident, odmítala ji velká část společnosti, i když většina našich voličů s ní neměla problém. Ale já jsem tehdy v zájmu směřování země přitlačil na ODS a už tehdy jsem věděl, že je to možná vnitropolitická, ale určitě vnitrostranická chyba. Přesto musí politik občas udělat kroky, které jsou v dané chvíli proti většině. Tím se odlišuje od marketingových populistických „čaulidí“. Ale stejně se dodnes ptám sám sebe, jak dalece to byla nebo nebyla chyba.

Vzhledem k tomu, že referendum pozitivně rozhodli voliči ODS, tak musím říct, že to byl správný krok. Ale dnes si myslím, že se mýlili a že už vystřízlivěli. Přitom o vstupu do Severoatlantické aliance jsme referendum neudělali a dobře jsme věděli proč. Je sice dobré udělat ke klíčovým smlouvám referendum, ale přitom vidíme, že to není nezbytně nutné. Nikdy totiž nevíte, jak dopadnou.

My jsme ale vstoupili do Unie dobrovolně, rozhodlo se o tom v referendu. Jak dnes hodnotíte toto hlasování?

Pro mě byl daleko důležitější vstup do NATO. Rok 1999, jeden z nejšťastnějších roků v mém životě. Razantně se tím zvýšila naše hodnověrnost a kredibilita. To pro mě bylo absolutně klíčové, já to bral jako garanci bezpečností a vstupenku do klubu bezpečných, bohatých, prosperujících.

Není to ale tak, že členstvím v EU posilujeme náš vliv, naše možnosti dohodnout se nějak s „těmi velkými“? To je třeba postoj expremiéra Vladimíra Špidly.

Myslím, že přání je otcem myšlenky a každý, kdo zapadne do mandarínského stylu práce v Bruselu, v tom bermudském trojúhelníku mezi Evropskou radou, komisí a europarlamentem, na to už nikdy nebude mít normální názor. Je to vidět na všech, kteří tam nějakou dobu působili. To prostředí je promění. Nikdo, kdo byl součástí evropského establishmentu, už na Unii nemůže mít relevantní názor.

Říkáte tím, že na Evropskou unii můžeme mít názor jen tehdy, když se do jejího fungování nezapojujeme? Když nejsme její součástí?

Já ty lidi znám osobně, potkávám je řadu let a do Bruselu pořád jezdím. Ale jak naskočí do toho pohodlného vlaku, který jim dává požitky, platy, důchody, styl života, tak zbruselovatí a je pro ně daleko přijatelnější opakovat předem připravené mantry bez toho, že by prezentovali svůj názor. Tam se vlastní názor nenosí. A když se podíváte na kořeny těch názorů, tak dojdete k direktoriátu velmocí.

Není žádoucí, abychom se v tom, jak vy říkáte, bermudském trojúhelníku Evropské komise, rady a parlamentu více zapojovali? A právě tím posilovali svoji pozici?

Je to pro nás umělé. My jsme nikdy neuměli na rozdíl od jiných zemí střední a východní Evropy posilovat svůj vliv v evropských strukturách. Vždycky jsme o tom jenom mluvili.

Většina Čechů, kteří se v Bruselu prosadili, se tam nedostala politicky. Ale uchytili se díky svým schopnostem a mají pocit, že České republice nic nedluží. A mají pravdu.

Nemáme zůstávat v Evropské unii, nemáme z ní ani vystoupit – tak co navrhujete?

Vždycky jsem byl pro aktivní politiku. Evropská reálpolitika je docela děsivá, měl jsem možnost se jí celou řadu let aktivně účastnit. Máme být aktivní v tom smyslu, že máme hledat spojence. Teď jednoho silného ztrácíme – Velkou Británii.

Je naším spojencem skupina zvaná Visegrádská čtyřka?

To se zase mění v čase. Za mě to bylo jedno z nejsilnějších uskupení, ze kterého dostala strach i Merkelová. Ale dnes najde Visegrád shodu, a to ještě dílčí, spíš na negativních otázkách, spíš na vymezování se vůči Evropské unii. Je to určitá šance, ale kdyby se měla někdy EU rozdělovat, tak bych preferoval být na markové zóně. To znamená být společně se Skandinávií, Německem a částí Beneluxu. To je ten obezřetný, pořád ještě spořivý sever, který má v globální soutěži šanci ekonomicky uspět.

Kdyby to měl být Visegrád, tak by to byl znovu pytel blech, který tady několik století byl. Všechny ty resentimenty, všechno, co jsme si navzájem udělali za poslední stovky let, by šly nahoru. Ale možná je Visegrád svým způsobem šance nabalit na sebe další země a vytvořit sílu, která bude minimálně schopná vetovat některé změny. Pozitivní energii ale nevidím.

Nakolik ohrožuje jednotu Evropské unie Rusko?

Rusko se poté, co ztratilo svou pozici, své nárazníkové pásmo, dostalo poměrně asertivně zpět. Pořád je to relativně chudá země, ale mocensky nenasytná. A když si vezmete dokument Energetická strategie Ruska do roku 2020, kterou vydali v roce 2003 a editovali o šest let později, tak v ní najdete všechny odpovědi. Tam je napsané všechno, co budou dělat – a řekli to dopředu. Když třeba s pádem Sovětského svazu ztratili přístup k některým mořím, ztratili přepravní cesty, tak to vyřešili anexí Krymu. Dělají svou politiku jako po staletí. A navíc má Rusko mesiášský komplex, tedy pocit, že zrovna oni by se svými hodnotami měli šéfovat rozumnému světu.