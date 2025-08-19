Ibizu v roce 2024 navštívilo 3,28 milionu turistů. Ostrov proslulý nočním životem a hudebními kluby ale čelí bytové krizi – mnoho tamních pracovníků končí ve stísněných bytech, provizorních kempech nebo musí dojíždět z jiných ostrovů. Úřady se snaží o omezení krátkodobých pronájmů.
„Pro obyčejné lidi tu není místo.“ Ibizu sužuje krize bydlení
Problémy Ibizy odrážejí širší situaci ve Španělsku, kde nedostatek dostupného bydlení ve městech a oblíbených přímořských destinacích vyvolal protesty požadující regulaci nájmů a odsuzující masový turismus. Aktivisté obviňují pronajímatele, že dávají přednost krátkodobým pronájmům turistům před méně výnosnými dlouhodobými nájemními smlouvami. Podle údajů tamních úřadů z roku 2024 žilo téměř 800 lidí v provizorních osadách. Ostrov měl v roce 2024 161 485 obyvatel.
Jedním z možných důsledků bytové krize je podle regionální vlády rostoucí nedostatek učitelů a zdravotnického personálu. Někteří státní zaměstnanci dojíždějí z nedalekých Baleárských ostrovů Menorcy a Mallorcy.
Čtyřiadvacetiletá zdravotní záchranářka Maria Jose Tejerová agentuře Reuters sdělila, že sdílí malý byt se dvěma spolubydlícími, aby vyšla s penězi, protože výše nájmu je dvojnásobkem jejího platu. Osmadvacetiletá zdravotní sestra Lia Romerová z Kanárských ostrovů, která si na Ibize příležitostně přivydělává jako tanečnice v klubu, uvedla, že také bydlí ve sdíleném bytě a nemůže si dovolit vstupné do barů ani jídlo v restauracích. „Ibiza je jen o předvádění a ukazování bohatství,“ řekla. „Pro obyčejné lidi tu není místo.“
Průměrné nájmy na Ibize dosáhly v červenci loňského roku vrcholu 33,7 eura (825 korun) za metr čtvereční, což je o 23 procent více než v červenci 2023, uvádí Reuters s odkazem na data realitního portálu Idealista. To odpovídá zhruba 1500 eur (36 705 korun) za malý jednopokojový byt. Minimální mzda ve Španělsku činí 1381 eur (33 793 korun) měsíčně.
Reakce úřadů
Sociální pracovníci Gustavo Gomez a Belen Torres, kteří na Ibize provozují azylový dům, uvedli, že pronajímatelé běžně diskriminují rodiny s dětmi a vystěhovávají nájemníky, aby je během lukrativnějších letních měsíců nahradili turisty.
Tamní úřady zasahují proti nelegálním turistickým pronájmům a ukládají pokuty začínající na částce 40 001 eur (978 824 korun) těm, kdo je inzerují.
Společnosti zprostředkovávající rekreační pronájmy se podle místopředsedy Rady Ibizy Mariana Juana dohodly, že budou automaticky stahovat inzeráty, které úřady označí za nelegální, místo aby se čekalo na pomalejší soudní rozhodnutí. Podle Juana vysoká poptávka a omezené množství stavebních pozemků vedou ke „zcela nelogickým“ cenám nájmů na Ibize.
Na celostátní úrovni slíbila vláda ztrojnásobit státní rozpočet na bydlení a urychlit výstavbu sociálních bytů. Zákon z roku 2023, který zavedl některé regulace nájmů, měl však jen omezený úspěch, protože mnohé regiony pravidla odmítají uplatňovat – díky jejich vysoké míře autonomie v oblasti bytové politiky.
Národní sdružení pronajímatelů ASVAL odmítá regulace nájmů s tím, že snižují nabídku a zvyšují ceny. Tvrdí, že nejlepší cestou ke snížení nájmů jsou veřejné pobídky a větší výstavba.