Většina lidí nemá možnost bydlet v „přátelském“ nájmu, říká Uhlová

Novinářka Saša Uhlová si udělala zajímavou sondu do trhu s bydlením. Napsala na sociální síti prosbu o pomoc s hledáním bytu s určitými parametry a uspěla. Podle ní to vypovídá něco o jejím sociálním kapitálu, většina lidí ale prý nemá možnost řešit situaci podobným způsobem a získat „přátelský“ nájem. Viceprezident Asociace realitních kanceláří a generální ředitel Remax Jan Hrubý míní, že ve velkých evropských městech je s dostupností bydlení problém, pomohla by prý nová výstavba.