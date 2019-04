Topolánek: Změnil jsem se, budu důstojný. V EU tahejme za záchrannou brzdu

Vládu nakonec rozložila především nejednotnost koaličních stran a jejich vnitrostranické opozice. V březnu 2009, v polovině právě probíhajícího českého předsednictví EU, kabinetu sněmovna vyslovila nedůvěru. Stalo se tak na pátý pokus a vůbec poprvé v historii Česka. Kromě opoziční ČSSD a KSČM se proti vládě postavili také dva poslanci ODS a dvě členky Strany zelených. Topolánkovu vládu poté nahradila „úřednická vláda“ Jana Fischera.

Až v létě 2009 propukla takzvaná toskánská aféra, kdy novináři MF Dnes zveřejnili informace o neformálním setkání politiků s vlivnými lobbisty a podnikateli. Topolánek, Dalík, Řebíček, ale také Milan Urban z ČSSD, se tam sešli s šéfy největších firem, jako je ČEZ, Spolchemie nebo Setuza.

Topolánek dodnes popírá, že šlo o setkání s lobbisty a věc označuje za mýtus, který mu zničil kariéru. „Jezdil jsem do Toskánska na rodinné dovolené několik let, protože se mi tam líbilo, a nebyl jsem sám. Všichni ti lidi, kteří jsou zachyceni na molu v Porto Santo Stéfano se mohli stejně tak potkat v Praze a nebyla v tom žádná konspirace. Setkání bylo náhodné, i když mi to dnes nikdo neuvěří,“ píše na svém webu k prezidentské kandidatuře.

Do sněmovních voleb v roce 2010 měl jít Mirek Topolánek jako lídr ODS. Jen pár týdnů před hlasováním ho ale spolustraníci dotlačili k rezignaci. Důvodem mělo být jeho neformální vyjádření pro gay časopis Lui. „(Ministr dopravy) Gustav Slamečka, když jde opravdu do tuhého, tak jako ministr mám pocit, že uhne. A to ten (premiér Jan) Fischer prostě je Žid, není to gay, a ten uhne ještě dřív. To přeci nesouvisí s tím, že je gay, to souvisí s jeho charakterem.“ O církvi Topolánek řekl, že se lidí zmocnila „díky oblbování mas, díky totálnímu brainwashingu“.

Topolánek i redakce časopisu uvedli, že šlo o věty vytržené z kontextu, které byly myšleny opačně, než jak je kritici pochopili. „Tahle aférka sice nebyla hlavním důvodem mého odchodu z politiky, ale i pro mne poslední kapkou,“ hodnotí dnes Topolánek události, které označuje za vnitrostranický puč. Podle něj byl skutečným důvodem tlaku jeho boj s regionálními strukturami propojenými s byznysem, který mnohým straníkům vadil. Podle kritiků ale straně klesaly kvůli jeho výrokům preference a začal být straně přítěží.