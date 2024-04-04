За словами місцевих чиновників, протягом березня енергетична інфраструктура України зазнала масованих російських атак. Чи не найбільші атаки на енергосистему другого за величиною міста України – Харкова. За словами військового аналітика, експерта Українського інституту майбутнього, Харків страждає насамперед через своє розташування, місто знаходиться поблизу російського кордону. Про це Іван Ступак сказав редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук.
Російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру
Ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu (zdroj: ČT24)
Ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu
Během března čelila energetická infrastruktura Ukrajiny podle tamních činitelů masivním ruským útokům. Asi nejhorší dopad měly útoky na energetický systém Charkova. Podle vojenského analytika Ukrajinského institutu budoucnosti Ivana Stupaka Charkov trpí především kvůli poloze – město leží blízko ruských hranic. Stupak to řekl redaktorce České televize Vitaliji Tokarčukové.