Нові центри комплектування Збройних Сил України


před 2 h hodinami|Zdroj: ČT24
Нові центри комплектування Збройних Сил України (zdroj: ČT24)

У 108-му окремому механізованому батальйоні Збройних Сил України, відомому як батальйон «Вовки Да Вінчі», з цього року працюють два пункти комплектування. В українській столиці - Києві та у Львові, що на західній Україні також приймають добровольців з числа жінок та іноземців. Центр пропонує їм різні військові професії, яким їх також навчає. Найбільший інтерес у добровольців викликає професія оператора дрона. Редакторці Чеського телебачення про це розповів представник Київського рекрутингового центру Євген Григор’єв.

Nová náborová střediska ukrajinských ozbrojených sil

108. samostatný mechanizovaný prapor ukrajinských ozbrojených sil, známý jako prapor Da Vinciho vlků, má od letošního roku svá dvě náborová centra. V Kyjevě a v západoukrajinském Lvově přijímá dobrovolníky i z řad žen nebo cizinců. Nabízí jim různé vojenské profese, ve kterých je také vzdělává. Největší zájem je mezi dobrovolníky o práci operátorů dronů. Redaktorce České televize Vitaliji Tokarčukové to řekl vedoucí kyjevského náborového centra praporu Jevhen Hryhorjev.

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