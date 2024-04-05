У 108-му окремому механізованому батальйоні Збройних Сил України, відомому як батальйон «Вовки Да Вінчі», з цього року працюють два пункти комплектування. В українській столиці - Києві та у Львові, що на західній Україні також приймають добровольців з числа жінок та іноземців. Центр пропонує їм різні військові професії, яким їх також навчає. Найбільший інтерес у добровольців викликає професія оператора дрона. Редакторці Чеського телебачення про це розповів представник Київського рекрутингового центру Євген Григор’єв.
Нові центри комплектування Збройних Сил України
Нові центри комплектування Збройних Сил України (zdroj: ČT24)
Nová náborová střediska ukrajinských ozbrojených sil
108. samostatný mechanizovaný prapor ukrajinských ozbrojených sil, známý jako prapor Da Vinciho vlků, má od letošního roku svá dvě náborová centra. V Kyjevě a v západoukrajinském Lvově přijímá dobrovolníky i z řad žen nebo cizinců. Nabízí jim různé vojenské profese, ve kterých je také vzdělává. Největší zájem je mezi dobrovolníky o práci operátorů dronů. Redaktorce České televize Vitaliji Tokarčukové to řekl vedoucí kyjevského náborového centra praporu Jevhen Hryhorjev.